MIHAJLOVIC INIZIA LE TERAPIE CONTRO LA LEUCEMIA

BOLOGNA (ITALPRESS) – La battaglia di Sinisa Mihajlovic e’ ufficialmente cominciata. Tre giorni dopo il ricovero del tecnico serbo presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, “si e’ concluso il percorso di tipizzazione della malattia – fa sapere il Bologna in una nota – si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide.

Mihajlovic cosi’ ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico.

Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico e’ in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto”, dove la squadra rossoblu’ sta preparando la prossima stagione.

Il tecnico aveva anticipato a lunedi’ il suo ingresso in ospedale, a due giorni dalla conferenza stampa in cui aveva annunciato di avere la leucemia. Innumerevoli gli attestati di solidarieta’ nei suoi confronti, l’ultimo dei quali e’ arrivato oggi da un tifoso doc del Bologna come Alberto Tomba: “”L’ho conosciuto a un evento, ci siamo sentiti ultimamente, abbiamo anche cenato assieme due mesi fa. Gli ho dato un abbraccio forte per messaggio. Sinisa ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni e’ arrivato a meta’ classifica. Grandioso”.

18-Lug-19 19:17

