FOLLA PER L’ULTIMO SALUTO A CAMILLERI AL CIMITERO ACATTOLICO DI ROMA

ROMA (ITALPRESS) – C’e’ il cuscino di rose rosse degli amici di Porto Empedocle, c’e’ il biglietto della pro-nipote Matilda, c’e’ la corona di fiori della Presidenza della Repubblica e tanta gente in fila al cimitero Acattolico di Roma per l’ultimo saluto allo scrittore Andrea Camilleri. I funerali si sono svolti in forma privata e i fan hanno potuto dare l’ultimo saluto al papa’ di Montalbano, sepolto nel cimitero all’ombra della piramide Cestia conosciuto come il “cimitero degli inglesi”.

“Camilleri cittadino onorario di Roma? Credo possa essere una buona idea”, ha detto la sindaca di Roma che ha ricordato che lo scrittore “amava Roma e Roma lo amava. Credo che anche il fatto di voler rimanere qui fosse un atto d’amore nei confronti di questa citta’”.

18-Lug-19

