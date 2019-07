Moscato: “Abbiamo agito in trasparenza” INTERVISTA

Paela l’ex sindaco di Vittoria dopo il pronunciamento del Tar del Lazio

A 48 ore dal pronunciamento del Tar del Lazio che conferma lo scioglimento del comune di Vittoria per infiltrazioni mafiose, l’ex sindaco, Giovanni Moscato, ha convocato una conferenza stampa per esprimere dispiacere e rammarico, rintuzzando punto per punto ogni accusa all’ex giunta e al consiglio comunale che, esattamente un anno fa, veniva sciolto. Tre i punti principali del commissariamento della città, accolti dal Tar: il bando per la raccolta differenziata; la questione del mercato di Fanello con l’assegnazione di 6 box; la gestione dei sussidi e dei bonus dei servizi sociali.