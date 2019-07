SALINI IMPREGILO COMPLETA LAVORI DELLA METRO DI COPENHAGEN

MILANO (ITALPRESS) – Dopo poco piu’ di otto anni di lavori Salini Impregilo, attraverso la controllata Copenhagen Metro Team, consegna Cityringen alla citta’ di Copenhagen.

La metropolitana driverless, realizzata in tempi record rispetto alla media di progetti analoghi in Europa, e’ una delle infrastrutture di mobilita’ sostenibile piu’ innovative al mondo.

Il tracciato ha una forma circolare, con 17 stazioni, e tocca alcune delle aree piu’ importanti della capitale danese intrecciando il percorso di altre linee metropolitane e favorendo cosi’ l’ambizioso obiettivo della citta’ di diventare la prima metropoli mondiale carbon neutral entro il 2025.

I treni di Cityringen corrono per 17 km, in due tunnel di 15,5 km ciascuno, a una profondita’ media di 30 metri rispetto alla superficie, e compiono l’intero giro in soli 24 minuti, trasportando fino a 72 milioni di persone all’anno. Un contributo importante alla mobilita’ sostenibile, tanto che, una volta inaugurata la nuova opera, l’85% dei cittadini vivra’ con una stazione della metro o della rete ferroviaria a non piu’ di 600 metri dalla propria casa. Il risultato e’ stato reso possibile dopo poco piu’ di otto anni di lavori portati avanti riducendo al massimo l’impatto dei cantieri aperti nella citta’. Le TBM Eva, Minerva, Nora e Tria hanno scavato nel sottosuolo per 31 chilometri senza mai interrompere le attivita’ commerciali in superficie. Tutta l’opera e’ stata realizzata seguendo due obiettivi: la protezione dell’ambiente e la tutela dei lavoratori.

La citta’ intera attende ora l’inaugurazione della sua metro, prevista nel mese di settembre.

