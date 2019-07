I carabinieri scoprono una maxi piantagione di canapa

Arrestati i 2 coltivatori

PATERNO’ (Ct) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato in flagranza due biancavillesi di 55 e 23 anni per produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Con l’aiuto del nucleo elicotteri, sono stati sorpresi mentre irrigavano una vasta piantagione di canapa indiana in un terreno in territorio di Paternò. Una coltivazione era dedicata alla canapa indiana tradizionale. Un’altra alla produzione della varietà “Skunk”. 350 nel complesso le piante sequestrate, oltre a materiale per preparare le dosi da porre in commercio. Ad entrambi sono stati concessi i domiciliari.