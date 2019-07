FIORETTO DONNE VINCE L’ARGENTO AI MONDIALI, ITALIA A SETTE MEDAGLIE

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Dream team d’argento ai mondiali di Budapest. Il fioretto femminile a squadre premia la Russia, che nella finale contro le azzurre si impone 43-42 al minuto supplementare. Ottimo l’approccio di Alice Volpi con la finale (+8 finale) ma non e’ bastato: la senese ha impattato con la Deriglazova in avvio, ha chiuso 5-1 con la Zagidullina e poi 7-3 con la Ivanova, ma i colori azzurri pagano la giornata sottotono di Arianna Errigo (-6 alla fine) ed Elisa Di Francisca (-3) che disperde il +2 (37-35) con cui Alice Volpi l’ha lasciata prima dell’assalto finale contro Inna Deriglazova. Anche qualche decisione arbitrale non chiara ha innervosito l’oro a Londra 2012 al suo ultimo mondiale, che ha anche preso un rosso (doppio giallo per copertura di bersaglio valido) a 6″48 dalla fine sul 42-41 in suo favore. Nel minuto supplementare, la freddezza della 29enne di Kurcatov (un oro olimpico e 5 ori mondiali) ha prevalso sulla voglia di riscatto delle italiane. E’ la settima medaglia per l’Italia dopo i bronzi nell’individuale di Luca Curatoli (sciabola), Elisa Di Francisca, Arianna Errigo (fioretto) e Andrea Santarelli (spada) e quelli a squadre delle spadiste Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alice Clerici e Federica Isola e degli sciabolatori Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele ed Enrico Berre’.

22-Lug-19 20:27

Fonte: Italpress