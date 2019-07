ACCORDO TRA IL GRUPPO HERA E L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER PROGETTI COMUNI

BOLOGNA (ITALPRESS) – Hera – multiutility dei settori ambiente, idrico ed energia – ha siglato un accordo quinquennale con l’Universita’ di Bologna per la realizzazione di progetti multidisciplinari che coinvolgano studenti, docenti, ricercatori, risorse del Gruppo Hera e professionisti del settore, sui temi della didattica e alta formazione, orientamento e inserimento al lavoro, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, cooperazione allo sviluppo, sostenibilita’ e innovazione sociale, con un forte impatto sul territorio e la societa’.

Il nuovo accordo rafforza una partnership che ha consentito di realizzare negli scorsi anni iniziative comuni nei settori della didattica, del placement e della ricerca.

“La collaborazione tra il Gruppo Hera e l’Alma Mater non e’ una novita’ ma una conferma – ha detto il presidente esecutivo del Gruppo Hera, Tomaso Tommasi di Vignano – Questo perche’ siamo convinti che le partnership con le istituzioni della formazione sono state e saranno motivo di arricchimento per l’azienda e un’occasione per co-costruire insieme il futuro di questo territorio. Inoltre, mantenere aperto il dialogo con l’Universita’, rappresenta un’opportunita’ per cogliere i bisogni e le sfide che le generazioni del futuro si troveranno a affrontare: un aspetto decisivo per Hera che a questi bisogni e a queste sfide vuole dare una risposta”.

