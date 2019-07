DI MAIO “AUTONOMIA SI FARÀ, MA PAESE SOVRANO DEVE ESSERE UNITO”

Posted in Italpress onby

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) (ITALPRESS) – “Per me l’autonomia si fara’. Ovviamente abbiamo messo fuori l’assunzione dei docenti su base regionale e stiamo ragionando sui criteri di riparto, ma l’autonomia si fara’. Vedo che i toni di Fontana e Zaia sono cambiati, c’e’ una volonta’ di discutere, discutiamone”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Giffoni Film Festival.

Per Di Maio “l’autonomia si deve fare senza danneggiare il Sud e garantendo gli strumenti di solidarieta’ e i livelli essenziali di prestazione. Questo e’ un progetto organico, spero che nei prossimi giorni ci possa essere un dialogo anche con le Regioni del Sud – ha aggiunto -. L’autonomia si deve fare ma ricordiamo che un Paese sovrano e’ un Paese unito. Il Paese non si deve disgregare, certe battute che ho letto in questi giorni sul Sud ricordano certe accuse inaccettabili degli euroburocrati all’Italia”.

23-Lug-19 12:18

