Sciopero dei trasporti

La Sicilia in ginocchio

PALERMO (Di Emiliano di Rosa) -Disastro in Sicilia: tra oggi e domani lo sciopero dell’intero settore trasporti ha conseguenze nefaste per una Regione abituata a movimenti rapidissimi garantiti da infrastrutture storicamente all’avanguardia e da mezzi di trasporto ultramoderni.

La TAV Catania – Messina – Palermo -Trapani è ferma: i treni iperveloci restano al palo … le decine di migliaia di pendolari che lavorano nei grattacieli delle grandi metropoli siciliane non sanno come fare. Scioperano anche i casellanti del ponte sullo stretto di Messina, file interminabili per andare da Scilla a Cariddi mentre si era abituati, col ponte costruito già negli anni ’70 del secolo scorso, a varcare lo stretto in 3 minuti. A proposito di caselli e casellanti: problemi particolarmente gravi al casello autostradale di Cassibile dove gli ultimi lavori di ammodernamento per le 7 uscite con telepass a impronta digitale e controllo della retina ancora non sono conclusi e l’assenza dei casellanti si fa sentire. Hanno incrociato le braccia pure gli autisti delle linee di bus a tre piani di ultimissima generazione che siamo soliti vedere sfrecciare sulle nostre autostrade a 4 corsie, anche in questo caso disagi a non finire. Le linee verde, gialla, rosa, fucsia e color stracciatella della metropolitana di Palermo sono inaccessibili, lo stesso dicasi per le metropolitane di superficie arancione e blu cobalto che collegano il capoluogo siciliano all’hinterland: in questo caso i cittadini di Montelepre, Ficarazzi, Cerda, Villafrati, Polizzi, Mezzojuso e via dicendo devono per forza prendere l’auto … unica consolazione la recente inaugurazione della tangenziale a tre corsie con scorrimento veloce e scoppolamento a destra che circonda tutta l’area metropolitana e snellisce il traffico in entrata e uscita da Palermo città. Infine il treno supersonico a levitazione magnetica Hyperloop che collega Ragusa a Palermo e taglia in diagonale la Sicilia in 9 minuti. Era stato inaugurato all’inizio di quest’anno dal ministro Toninelli in persona su input della deputazione regionale pentastellata: lo sciopero di oggi ha fermato anche la “levitazione magnetica”, i siciliani si consolano con la “lievitazione naturale” in pausa pranzo con pane e panelle a Palermo, una cipollina a Catania, un’ottima scaccia pomodoro e caciocavallo a Ragusa.