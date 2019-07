Cipe e polemiche sulle infrastrutture

Toninelli prende tempo e non riesce a dare alcuna risposta

(di Emiliano Di Rosa) I sindaci da Catania a Ragusa qualche fa avevano consegnato le fasce tricolore da portare a Roma la riunione del Comitato interministeriale per l’economia fissata stamattina a Palazzo Chigi doveva essere quella decisiva perché di promesse, ipotesi, ultime chiamate, storielle e barzellette sul raddoppio della SS 514 Ragusa Catania se ne erano sentite troppo in passato. Nei fatti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha acuito lo scontro già duro da mesi col Ministro delle Inftrasturtture, Danilo Toninelli, quello del NO TAV ad ogni costo e poi però l’alta velocità tra Piemonte e Francia si farà …. “Sulla superstrada Ragusa Catania, attesa da 32 anni, ha detto Musumeci. Toninelli prende tempo e non riesce a dare alcuna risposta. Viene in Sicilia solo per fare bassa cucina politica, continua a provocare e a insultare il governo regionale, ma poi aggiunge: “Il Presidente del consiglio Giuseppe Conte mi ha dato la sua parola che al prossimo Cipe porterà all’ordine del giorno il tema della superstrada Catania-Ragusa: dovremo stabilire assieme le risorse per procedere. Siamo stanchi ma confidiamo nell’impegno assunto dal premier. Dunque nei fatti se ne parla al prossimo CIPE, quello di oggi è servito solo a inasprire il conflitto col ministero delle Infrastrutture e a farsi promettere dal premier che nella prossima riunione il raddoppio della Ragusa-Catania sarà all’ordine del giorno,. E poi l’altra polemica: sempre il nostro governatore ha dichiarato: “Nel mese entrante, secondo gli accordi, ci dovrebbe essere l’inaugurazione del viadotto Imera, quello crollato nell’aprile 2015. Ma non c’è alcuna previsione, segno che quell’opera rimane ancora lettera morta”, “Non si capisce – conclude – perché nel caso del Ponte di Genova si agisca nell’arco di pochi mesi, mentre in Sicilia possono passare anche 5 anni…Non capiamo il perché”.