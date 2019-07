Modica, oggi l’ultimo saluto a Elio Scifo. VIDEO

I funerali nella chiesa di San Pietro, gremita di gente

MODICA – Una vita spesa tra sport e politica ma anche per la sua professione di ingegnere. Il suo grande impegno e quanto a Modica fosse apprezzato, oggi s’è visto tutto; oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto a Elio Scifo morto a 69 anni a causa di un infarto fulminante ieri mattina; i funerali si sono tenuti questo pomeriggio, nella chiesa di San Pietro. La chiesa era piena di gente, tantissimi hanno voluto salutare l’uomo che per il suo impegno professionale, per la sua passione per la vita politico-amministrativa della città e per la sua passione pallavolistica, si è fatto conoscere e stimare a Modica. Lo ha ricordato nella sua omelia anche Padre Mario Martorina, che ha celebrato le esequie.

Lo sport ha segnato buona parte della sua vita, una grande passione per la pallavolo vissuta da atleta e da dirigente della Volley Modica; e oggi, per l’ultimo saluto, c’era anche la pallavolo degli ultimi 40 anni. Ma non solo; perché Elio Scifo, a Modica, ha lasciato la sua impronta anche per l’impegno politico e sociale; iscritto alla Dc fu consigliere comunale alla fine degli anni 80’, assessore ai lavori pubblici durante la sindacatura di Carmelo Ruta. Tanti i lavori avviati e completati a cominciare dalle strutture geodetiche al servizio dello sport volute fortemente da chi era vissuto in questo campo. Fu iniziatore, motivatore e promotore della Protezione Civile in città costituendo insieme alle associazioni il primo nucleo. Negli ultimi anni si è dedicato alla professione di ingegnere in modo più intenso insieme ai figli che ne hanno seguito le orme. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di esponenti politici, dello sport e gente comune.

