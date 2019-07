Parmitano ci regala qualche scatto dallo spazio

Uno scatto alla Terra dalla ‘finestra’ della Stazione Spaziale

Il saluto alla Terra da AstroLuca nella prima foto scattata nella missione Beyond, la seconda per l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Luca Parmitano ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto spettacolare, nel quale l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America è avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. “La mia prima foto dalla Cupola, da quando sono tornato”, ha scritto l’astronauta pubblicando la foto su Twitter e riferendosi alla grande finestra panoramica della Stazione Spaziale, con una straordinaria vista sulla Terra. “La realtà supera l’immaginazione – ha scritto ancora AstroLuca – e ancora una volta le mie parole non possono contenere l’emozione di rivedere il mio pianeta dall’orbita&hellip salutato dalla Tierra del Fuego”.