Scicli, auto cappotta nella notte in viale I Maggio, due i feriti

L’uomo alla guida è risultato positivo all’alcol test

SCICLI – Stasera, intorno alle ore 23 un altro incidente stradale in viale I Maggio nei pressi di un supermercato.

Una peugeot 206 con a bordo due cittadini extracomunitari si è capovolta dopo aver sbattuto, sembra, contro un’altra auto parcheggiata sul lato destro della strada. A seguito dello scontro le due persone sono rimaste ferite. Il guidatore è risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, i carabinieri, la polizia locale e una squadra dei Vigili del fuoco. In fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro. Si tratta del terzo incidente in quattro giorni in questa arteria cittadina.