Catania, buon test con il Marina di Ragusa

Il difensore Monaco si allontana?

CATANIA – Finisce 6-1 l’amichevole che il Catania ha giocato a porte chiuse a Torre del Grifo contro il Marina di Ragusa formazione neopromossa in serie D.

In 3 tempi di 30 minuti hanno segnato Bucolo, Catania, Mazzarani, Marchese due volte e Distefano. Di Iannizzotto la rete iblea. Al test non hanno preso parte Barisic, che sta svolgendo lavoro differenziato, Biagianti, Mujkic e Pecorino, a riposo precauzionale e l’ultimo arrivato Angiulli, aggregatosi sabato sera ai compagni e dedicatosi a un programma individualizzato. Camplone ha schierato il 4-3-3, alternando tutti i giocatori a disposizione. Giovedì primo agosto ancora un amichevole con il Licata, altra compagine di serie D, a Torre del Grifo. La domenica successiva, l’esordio ufficiale al Massimino per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Fanfulla. Nel frattempo si continua a parlare di mercato. Manca il difensore centrale che dovrà prendere il posto di Aya. Potrebbe saltare l’ingaggio di Salvatore Monaco del Perugia che continua a prendere tempo ed alla fine potrebbe accettare la proposta del Cosenza. Il Catania, comunque, avrebbe già l’alternativa.