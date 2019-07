Incidente mortale su A18 poco prima del casello di San Gregorio

Vittima una donna che si trovava a bordo di motocicletta

CATANIA – Incidente mortale sabato sera sull’autostrada A18. Vittima la 50enne catanese Patrizia Trovato che in sella ad una motocicletta guidata dal marito stava rientrando in città percorrendo la carreggiata in direzione San Gregorio di Catania.

Erano circa le 21 quando, poco prima del casello, il mezzo sarebbe stato tamponato da un’auto che a sua volta potrebbe avere avuto un contatto con un altro veicolo. Una carambola micidiale che ha portato il conducente del mezzo a due ruote a perdere il controllo. La coppia è così finita sull’asfalto. La donna sarebbe morta sul colpo mentre il marito, un 53enne, è rimasto gravemente ferito e per questo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Cannizzaro. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre le fratture che ha riportato. Poi il trasferimento in rianimazione dove si trova tutt’ora. La prognosi è riservata ma l’uomo non corre pericolo di vita. Toccherà alla polizia stradale di Giardini Naxos, che è intervenuta sul posto, fare chiarezza su quanto accaduto.