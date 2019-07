A18 e tangenziale, lavori e lunghe code

Ancora chiusa la galleria “Giardini”

GIARDINI NAXOS (Me) – I lavori in corso nella galleria Giardini sulla carreggiata dell’autostrada A18 in direzione Messina continuano a creare disagi al traffico.

La struttura è chiusa da alcuni mesi per essere riammodernata. Inizialmente le operazioni dovevano finire il 3 luglio, poi il 18. Ed invece l’impresa tutt’ora si trova sul posto con i suoi operai ma non c’è ancora una data definitiva. Si tratta di uno dei pochi cantieri ancora aperti sull’A18 insieme alla manutenzione del verde che ad agosto dovrebbe essere sospesa. Il risultato è che a Giardini Naxos si continua a circolare unicamente sulla corsia verso Catania con un doppio senso di marcia che diventa pericoloso e determinante quando un veicolo registra un avaria. La situazione, che peggiora nei fine settimana è monitorata costantemente dall’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che sta svolgendo continui sopralluoghi. I ritardi sono legati a problemi di umidità all’interno della galleria ma anche alla non omogeneità della malta che è stata depositata per rifare gli interni. Lavori di pavimentazione urgenti dell’Anas tra gli svincoli di Zia Lisa e l’aeroporto hanno provocato disagi e lunghe code, in sulla tangenziale di Catania direzione Siracusa. Le code iniziavano addirittura già dopo lo svincolo di Acireale.