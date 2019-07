Posted in Italpress onby

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Leonardo DiCaprio e Robert De Niro lavoreranno con Martin Scorsese per il film “Killers of the Flower Moon”. Si tratta dell’adattamento del libro omonimo scritto da David Grann che racconta la storia dei misteriosi omicidi che colpirono gli indiani della Osage Nation negli anni Venti. Le riprese partiranno tra la primavera e l’estate del 2020.

29-Lug-19

