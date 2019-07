Morto Piero Iemmolo, vittima di incidente stradale

Posted in Cronaca Sicilia onby

Il sinistro era avvenuto il 29 giugno scorso in contrada Quartarella

Modica – La città piange un’altra vittima della strada. Non ce l’ha fatta il dottor Piero Iemmolo, vittima alla fine dello scorso mese di giugno di un incidente stradale in moto in contrada Quartarella tra Modica e Scicli.

Oggi pomeriggio il noto chirurgo modicano, che lavorava all’ospedale Maggiore, è deceduto. Il 16 agosto prossimo avrebbe compiuto 56 anni. Iemmolo era a bordo della sua moto, quando rimase vittima di uno scontro con una Bmw. La sua vita è rimasta appesa a un filo per un mese. Alle lesioni del sinistro, un trauma facciale e cranico, si era aggiunta una meningite. Piero Iemmolo era un uomo impegnato nel sociale.