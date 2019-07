Scicli, si è dimesso l’assessore Giorgio Vindigni

Al suo posto il sindaco Giannone mette la dottoressa Marina Iabichino

SCICLI – La coalizione che sostiene il sindaco Enzo Giannone perde ancora pezzi. Dopo Scicli Bene Comune anche il Movimento Cittadini per Scicli che ha due consiglieri comunali e un rappresentante in giunta, molla il sindaco Giannone. Cambia la geografia politica in aula e perde stabilità l’amministrazione comunale. Nel volgere di poco tempo si è passati da una situazione di assoluta normalità al caos più totale. Con l’abbandono del movimento “Cittadini per Scicli” e con la conseguente dimissione dell’assessore Giorgio Vindigni, che fa riferimento al CpS il capo dell’amministrazione è caduto in forte difficoltà. Vindigni in tarda mattinata a rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore. In Consiglio comunale rispetto a tre anni fa la maggioranza è diventata minoranza, i consiglieri in questi due anni e 8 mesi sono passati da 16 a 6, un numero che non garantisce il sindaco nel governo della città. Da palazzo di città non si fa attendere la risposta del sindaco alla crisi aperta da Cittadini di per Scicli. E’ netto il commento del sindaco di Scicli, Enzo Giannone, alla notizia della uscita di scena della lista civica. Il sindaco prende atto delle dimissioni dell’assessore al Bilancio, che ha gestito su delega del Sindaco dossier fondamentali nella più totale agibilità e autonomia, e annuncia il nome del nuovo assessore, la dottoressa Marina Iabichino, cui vengono assegnate le deleghe a Finanze e Tributi, Ced e Controllo interno di gestione.