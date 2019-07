DI MAIO ATTACCA L’AGCOM “VERTICI SI DIMETTANO”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordate il divieto di pubblicita’ del gioco d’azzardo? Il gioco d’azzardo e’ come una droga: rovina ragazzi, adulti e intere famiglie. Ora l’Agcom, che e’ l’autorita’ per le comunicazioni, ha talmente annacquato il divieto che sta praticamente dicendo a tutte quelle famiglie ‘si’, il Ministro ha vietato la pubblicita’, ma noi la rimettiamo, in modo che tuo figlio giochi ancora, e ancora’. Perche’ di fatto e’ cosi’. Invito i signori dell’Agcom a dimettersi: se a loro non sta a cuore la vita dei ragazzi e delle loro famiglie, ma evidentemente si occupano di altri interessi, e’ un problema loro”. Lo scrive su Facebook il vicpremier e ministro Luigi Di Maio.

“A me importa che in Italia ci siano persone che scommettono su se’ stesse, non sul gioco d’azzardo. Tanto che a settembre cambieremo i vertici. Che cavolo di Paese siamo se un Ministro vieta la pubblicita’ e una authority la permette di nuovo? Si stanno mettendo di traverso in tutti i modi – aggiunge -. Il cambiamento e’ una battaglia dura e lunga. Ma se pensano di rallentarci, hanno sbagliato governo. Questa battaglia la vinciamo”.

30-Lug-19 18:18

