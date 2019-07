La Camera dei Deputati approva legge sui defibrillatori.

Posted in In Secondo Piano Sicilia onby

Nino Minardo: “Un provvedimento che eleva il grado di sicurezza per i cittadini”

SCICLI – L’approvazione alla Camera dei Deputati del testo unificato sull’uso dei defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero è un’importante risposta ad una materia sanitaria molto sentita dai cittadini che tutela la loro salute e previene i decessi. Lo scrive in una nota il deputato nazionale Nino Minardo.

“ La legge prevede- aggiunge Minardo –anche l’obbligo dei defibrillatori in scuole e università come prevedeva la mia proposta di legge assorbita dal testo unificato. Un provvedimento a favore di tutta la collettività che garantisce tutti: cittadini, bambini, giovani, atleti, turisti e nel contempo diffonde la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza. Il provvedimento passa adesso all’esame del Senato”.