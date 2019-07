Il Catania cerca un difensore

Posted in Catania onby

Domani test con il Licata

CATANIA – Si avvicina per i tifosi del Catania il momento in cui potranno vedere per la prima volta da vicino il nuovo gruppo rossazzurro guidato dal tecnico Camplone.

Domani alle 17,30 a Torre del Grifo è in programma infatti il test amichevole con il Licata, formazione di serie D, la seconda uscita dopo quella con il Marina di Ragusa. Il Catania deve reperire un difensore centrale. Tramontata l’ipotesi Monaco, l’alternativa potrebbe essere Denis Tonucci, 31 anni, lo scorso anno al Foggia ed in passato alle dipendenze di Camplone quando allenava il Bari. Il giocatore attualmente è svincolato e colmerebbe la lacuna lasciata dalla partenza di Aya. Si parla anche di un interessamento per il 32enne Raffaele Schiavi della Salernitana che ha vestito la maglia rossazzurra nella stagione 2014-15.