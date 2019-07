Salvini pronto a vietare l’ingresso in acque Italia alla Sea Eye

“Firmerò il divieto ingresso nelle acque italiane”

Nelle prossime ore “firmerò il divieto ingresso nelle acque italiane: è una ong tedesca, sappiamo tutti dove possono andare, non certo in Italia”. Così Matteo Salvini ha annunciato il prossimo braccio di ferro con una nave delle Ong dopo che la nave Alan Kurdi di Sea Eye ha soccorso 40 migranti al largo della Libia. Quella delle Ong, ha aggiunto, “è una provocazione continua, si disobbedisce alle leggi italiani e si attacca nei fatti il governo italiano. Salvini ha poi risposto al collega tedesco Horst Seehofer che ieri aveva chiesto che le navi con i migranti non passino giorni in mare prima di attraccare. “No amico mio, non apriamo niente, i porti restano chiusi – ha detto – Non siamo il campo profughi d’Europa”.