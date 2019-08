Inizia stasera torneo preolimpico per l’Italvolley femminile

Posted in Catania onby

Le azzurre di Mazzanti alle 21,15 affrontano il Kenya

CATANIA – Inizia oggi contro il Kenya per la nazionale italiana di pallavolo femminile il girone di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che dovrà portare alla conquista di un posto con un anno di anticipo.

Si gioca al PalaCatania di corso Indipendenza che da qui a domenica proverà con l’entusiasmo di tanti appassionati tifosi a trascinare Egonu e compagne. Domani di fronte di sarà il Belgio mentre domenica la temibile Olanda. L’Italia giocherà sempre alle 21,15. Le altre gare sono in programma alle 18. Le azzurre si sono allenate in questi giorni sempre al PalaCatania. Le sensazioni sono positive. La sfida decisiva dovrebbe essere proprio con l’Olanda anche se il Belgio non è da sottovalutare.