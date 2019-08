Catania, poker nel test con il Licata

Camplone all’inizio non ha schierato i nuovi

CATANIA – E’ finito 4-0 il test amichevole che il Catania ha sostenuto a Torre del Grifo con il Licata, compagine di serie D.

Camplone ha schierato inizialmente una formazione senza i nuovi acquisti, situazione che si ripeterà domenica al Massimino per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Fanfulla. L’eccezione è stata Furlan tra i pali. Per il resto hanno giocato in difesa Calapai, Silvestri, Esposito e Marchese, a centrocampo Bucolo, Lodi e Llama ed in attacco Sarno, Di Piazza e Brodic. Ampio turnover nella seconda frazione con gli ingressi di Biondi, Noce e Pinto in difesa, Dall’Oglio, Welbeck e Mazzarani in mediana, e Catania, Curiale e Rossetti in avanti. I gol sono stati realizzati da Lodi su rigore, Mazzarani, Rossetti e Curiale, quest’ultimo con un altro penalty.