OPEN ARMS SALVA 123 MIGRANTI, ALTRI DUE MINI SBARCHI A LAMPEDUSA

ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma il flusso di migranti nel Mediterraneo. Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa la Open Arms ha soccorso 123 persone. Alcune di queste, fa sapere l’ONG, “hanno segni evidenti delle torture subite in Libia”. A bordo ci sarebbe anche una donna in gravidanza che ha le contrazioni.

“Ora abbiamo bisogno di un porto sicuro per farle sbarcare” scrive su twitter Open Arms.

Intanto, all’alba, altri due minisbarchi a Lampedusa. A bordo 29 migranti. Appena scesi sul Molo Favaloro, i minorenni sono stati accolti da un pescatore lampedusano che ha comprato al bar alcuni cornetti e glieli ha offerti.

02-Ago-19

