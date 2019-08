ESODO ESTIVO, FINE SETTIMANA DA BOLLINO NERO PER LE STRADE ITALIANE

ROMA (ITALPRESS) – Fine settimana da bollino nero per la rete autostradale italiana. In aumento le auto in uscita dalle grandi citta’ del nord e dirette verso il sud del paese e l’arco alpino del nord-est. Lo rende noto “Viabilita’ Italia”.

Dalle 16 alle 22 di oggi e’ in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, che sara’ nuovamente attivo dalle 8 di domani, sabato 3 agosto, fino alle 22, per riprendere domenica, dalle 7 alle 22.

Attualmente si registra un chilometro di coda alla barriera di Ugovizza verso l’Austria. Sulla A1 invece si registrano 3 km in direzione sud, all’altezza dello sfiocco con la direttissima Bologna-Firenze e 1 km in direzione nord, a causa dell’incendio di un autocarro nella galleria Val di Sambro, che ha determinato la temporanea chiusura della “direttissima”.

Sulla A1, ancora, code a tratti tra Firenze sud ed Incisa; 4 km in direzione sud tra Ponzano Romano e diramazione Roma nord per incidente in via di risoluzione; code a tratti tra Capua e il bivio per la A30 per il traffico congestionato.

Al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con un’attesa prevista di circa 30 minuti e una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un’attesa prevista di un’ora e 30 minuti.

Possibili ulteriori rallentamenti nelle stazioni autostradali saranno possibili a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, previsto a partire da domenica – dalle 10 alle 14 – e tra domenica e lunedi’, tra le 18 e le 2.

02-Ago-19 16:21

Fonte: Italpress