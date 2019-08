Il Catania sfoltisce l’organico

Manneh in prestito alla Carrarese

CATANIA – Il Catania è pronto ad affrontare il Fanfulla per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma domani alle 20,30 al Massimino.

La squadra rossazzurra giocherà senza i nuovi acquisti ed allora è lecito attendersi a grandi linee la formazione vista nel test amichevole con il Licata. Per i tifosi sarà l’occasione, dopo quella avuta con il Licata a Torre del Grifo, per vedere da vicino i progressi del gruppo che necessita di ulteriori due innesti al centro della difesa. Da giorni di parla degli svincolati Tonucci e Andreolli ma l’impressione è che l’ad Lo Monaco alla fine potrebbe riservare una sorpresa. In uscita è ufficiale la cessione a titolo definitivo alla Carrarese di Simone Ciancio che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra dopo appena un anno scandito da diversi infortuni. Sempre alla Carrarese si trasferisce in prestito Kalifa Manneh che non aveva preso parte al test con il Licata.