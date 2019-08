L’Italvolley batte 3-0 il Kenya

Posted in Catania Sicilia onby

Oggi la sfida con il Belgio

CATANIA – Inizia con un vittoria 3-0 (parziali 25-17, 25-10, 25-14) a spese del Kenya, il cammino della nazionale italiana di pallavolo femminile nel girone di qualificazione alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Al PalaCatania, di fronte a circa 3500 spettatori, provenienti da tutta la Sicilia ma anche da Calabria, Campania e Lazio, le azzurre di Mazzanti, a parte un inizio un po’ titubante, hanno fatto il proprio dovere contro un avversario nettamente inferiore. Nel match precedente l’Olanda ha piegato in 3 parziali il Belgio confermando che la sfida di domani contro l’Italia potrebbe essere quella determinante per stabilire chi guadagnerà il pass per Tokyo 2020 con 1 anno di anticipo. Le vicecampionesse mondiali stasera, sempre alle 21,15 affronteranno il Belgio.