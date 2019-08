Furti nelle abitazioni dopo avere fotografato le chiavi VIDEO

I carabinieri arrestano 3 persone

CATANIA – Entravano nelle auto, fotografavano le chiavi di casa e le facevano riprodurre da un venditore, quindi, studiando le abitudini delle vittime, colpivano nella abitazioni senza lasciare tracce.

Sono stati i carabinieri ad arrestare a Catania, nei quartieri San Cristoforo e Librino, nell’ambito dell’operazione Lupin, 3 persone: Daniele Romeo, 32 anni, Francesco Vittorio di 36, entrambi già agli arresti domiciliari e Alberto Vittorio di 33. Sono accusati di 6 furti in abitazioni, 2 dei quali tentati e 6 su auto tra luglio 2017 e lo stesso periodo del 2018. Sarebbero stati aiutati da un 49enne, fabbricante e venditore di chiavi, colpito dalla sospensione dell’attività per 9 mesi. Da una semplice foto riusciva a riprodurre il calco delle chiavi delle case prese di mira, sistema che permetteva ai ladri di non lasciare alcun segno di effrazione. L’indagine è scattata dopo una denuncia di furto di circa 75 mila euro tra contanti, monili e preziosi. Il terzetto individuava le potenziali vittime in particolari aree di sosta e tramite un disturbatore di frequenza riusciva ad penetrare nelle auto per poi fotografare i libretti di circolazione e le chiavi presenti.

VIDEO https://youtu.be/4tTOuKzzQ1o