Il Catania domani a Milazzo partecipa ad un triangolare

In arrivo dal Parma il difensore Saporetti

CATANIA – Il Catania stringe i tempi per assicurarsi 2 difensori centrali che dovranno completare il reparto arretrato.

Il primo a vestire la maglia rossazzurra dovrebbe essere Lorenzo Saporetti, classe 1996, lo scorso anno al Renate ma di proprietà del Parma. Le due società stanno perfezionando gli ultimi dettagli. Il giocatore dovrebbe arrivare a titolo definitivo firmando un contratto biennale. Archiviata la vittoria per 3-0 ai danni del Fanfulla, la squadra di Camplone è pronta a sostenere altri test in vista della prossima stagione. Domani il Catania prenderà parte a Milazzo ad un triangolare in ricordo di Marco Salmeri, giocatore tragicamente scomparso nel 2014. I rossazzurri scenderanno in campo alle 18.00 e alle 19.00 per affrontare in due incontri di 45 minuti le due formazioni locali che militano in Eccellenza e Promozione. Venerdì 9 l’amichevole di prestigio al Massimino contro il Cagliari degli ex Maran e Castro. Intanto la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha accolto il ricorso dell’Audace Cerignola, in relazione alla messa a norma del proprio stadio, annullando l’esclusione della squadra dal campionato di serie C, mette a rischio i calendari della terza serie. La Figc ricorrerà al Tar.