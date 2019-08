Rischia di morire sulla spiaggia di Sampieri VIDEO

Posted in Cronaca Ragusa onby

Intervento dell’elisoccorso

Nel pomeriggio, intorno alle ore 17, un uomo, sulla cinquantina, ha rischiato di annegare nel mare di Sampieri. Il bagnante si era sistemato sulla spiaggia libera, fra il Marsa Siclà e il Pappafico, quando ha deciso di entrare in acqua per trovare un pò di refrigerio. Forse si è allontanato un pò troppo dalla riva e ha cominciato ad annaspare nell’acqua.E’ scattato l’allarme con l’intervento dei bagnini di uno stabilimento balneare.Portato in spiaggia ha ricevuto i primi soccorsi. Sul posto l’ambulanza. E’ stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso direttamente sul posto. L’uomo rischia la vita.