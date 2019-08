GOVERNO, SALVINI “APRIRE LA CRISI IN PARLAMENTO E TORNARE AL VOTO”

ROMA (ITALPRESS) – “Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di ‘Signor No’. Non vogliamo poltrone o ministri in piu’, non vogliamo rimpasti o governi tecnici: dopo questo governo (che ha fatto tante cose buone) ci sono solo le elezioni”. Lo afferma in una nota il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“L’ho ribadito oggi al Presidente Conte: andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’e’ piu’ una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori – aggiunge Salvini -. Le vacanze non possono essere una scusa per perdere tempo e i parlamentari (a meno che non vogliano a tutti i costi salvare la poltrona) possono tornare a lavorare la settimana prossima, come fanno milioni di Italiani”.

08-Ago-19

