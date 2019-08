GOVERNO: DI MAIO “PRONTI AL VOTO DOPO IL TAGLIA-POLTRONE”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo pronti, della poltrona non ci interessa nulla e non ci e’ mai interessato nulla, ma una cosa e’ certa: quando prendi in giro il Paese e i cittadini prima o poi ti torna contro. Prima o poi ne paghi le conseguenze”. Lo afferma il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.

“Ad ogni modo c’e’ una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda il taglio definitivo di 345 parlamentari – aggiunge -. E’ una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e mandiamo a casa 345 vecchi politicanti. Se riapriamo le Camere per la parlamentarizzazione, a questo punto cogliamo l’opportunita’ di anticipare anche il voto di questa riforma, votiamola subito e poi ridiamo la parola agli italiani. Il mio e’ un appello a tutte le forze politiche in Parlamento: votiamo il taglio di 345 poltrone e poi voto”.

(ITALPRESS).

sat/red

08-Ago-19 20:49

Fonte: Italpress