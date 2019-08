JUVENTUS-NAPOLI, TOLTO IL DIVIETO D’INGRESSO PER I NATI IN CAMPANIA

TORINO (ITALPRESS) – Parziale retromarcia della Juventus sulle modalita’ di vendita’ dei biglietti per la super sfida con il Napoli, in programma il 31 agosto. Preso atto delle disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS), la societa’ bianconera ha modificato i divieti per i tifosi ospiti: i residenti in Campania non potranno comunque accedere allo stadio, ma chi e’ nato nella regione e oggi risiede altrove potra’ normalmente acquistare il tagliando. Una parziale retromarcia rispetto al divieto iniziale che colpiva tutti i nati in Campania, una scelta che aveva scatenato la protesta dei tifosi del Napoli e anche dei rappresentanti istituzionali. Peraltro i sostenitori della squadra di Ancelotti potrebbero ricevere nei prossimi giorni un’altra buona notizia dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive che, come spiegato dal club bianconero, si esprimera’ nelle prossime settimane con una determina specifica sui biglietti del settore ospiti. Tutti gli altri tagliandi sono in vendita da oggi pomeriggio “presso le ricevitorie abilitate Lis dietro presentazione del documento d’identita’ per la verifica della residenza” oppure “sul sito web Sport.ticketone.it per i possessori di Juventus Card o tessera del tifoso Juventus”.

09-Ago-19 15:18

