RICHARD GERE CON I MIGRANTI DI OPEN ARMS

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Anche l’attore Richard Gere si schiera a fianco della Open Arms, la ONG spagnola che da otto giorni si trova nel Mediterraneo dopo aver salvato 124 persone.

“Non abbiamo ottenuto risposte positive ne’ dai paesi costieri piu’ vicini, Italia e Malta, ne’ dagli altri stati membri dell’Unione Europea”, si legge in una nota dell’organizzazione.

“Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui a essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convenzioni Internazionali continuino a essere sistematicamente violati”, continua Open Arms. “Parleremo di questo insieme a un amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai piu’ vulnerabili in ogni angolo della terra, Richard Gere, che ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo”.

Domani alle 11, all’aeroporto di Lampedusa, e’ prevista una conferenza stampa alla quale partecipera’ anche l’attore.

