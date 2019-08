MARQUEZ GUIDA LE PROVE LIBERE IN AUSTRIA, ROSSI SOLO 11^

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez davanti a tutti anche in Austria. Nel venerdi’ di prove libere dell’undicesima tappa del Motomondiale 2019, in programma domenica sul circuito di Spielberg, il pilota spagnolo della Honda ha mostrato ancora una volta la propria superiorita’, fermando subito il cronometro sul tempo di 1’23″916, migliore di giornata, per poi dedicarsi al passo gara. Secondo tempo, a 66 millesimi da Marquez, per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, apparso insoddisfatto della moto per larghi tratti, e’ riuscito a piazzare la zampata nel finale facendo capire che il potenziale, soprattutto sul giro secco, c’e’. La grande sorpresa di giornata e’ rappresentata invece dal giapponese Takaaki Nakagami, staccato di 155 millesimi dal leader Marquez. Lontane le Ducati anche se Andrea Dovizioso, dopo aver fatto segnare il miglior tempo al mattino, e’ stato penalizzato da un errore nella parte finale delle seconde libere, con una caduta per fortuna senza conseguenze. Fatica molto Valentino Rossi, undicesimo con il tempo di 1’24″532 e al momento costretto a disputare la prima manche di qualifica. Domani terza e quarta sessione di libere e poi, dalle 14.10, le qualifiche.

09-Ago-19

