ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell’Italia BBB. L’outlook rimane negativo.

Fitch ha confermato “l’incertezza” che emerge dall’attuale dinamica politica e “i rischi associati” alle proiezioni sul debito pubblico. Per quanto riguarda la situazione economica, l’agenzia vede il Pil +0,1% al 2019, +0,5% nel 2020. Per il 2021 e’ atteso invece un Pil in aumento dello 0,4%.

09-Ago-19 23:05

