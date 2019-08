FOGNINI LOTTA MA CEDE IN TRE SET A NADAL E SALUTA MONTREAL

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini ci prova, parte forte ma alla fine deve arrendersi. Si ferma nei quarti, contro Rafa Nadal, la corsa del 32enne di Arma di Taggia alla “Rogers Cup”, Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Settimo favorito del tabellone, Fognini cede per 2-6 6-1 6-2 in poco meno di due ore di gioco contro lo spagnolo quattro volte vincitore dell’appuntamento canadese. Dopo un ottimo primo set, in cui riesce a strappare la battuta per due volte all’ex numero uno del mondo, il ligure non riesce a mantenere alto il livello, complice anche il solito problema alla caviglia. Nadal conquista cosi’ il 12esimo successo nei 16 scontri diretti con Fognini, ‘vendicando’ la sconfitta patita quest’anno sul rosso di Montecarlo e tornando in semifinale a Montreal per la prima volta dal 2013, quando poi porto’ a casa il titolo. Il maiorchino attende ora di conoscere il suo prossimo avversario: interrotta per pioggia la sfida fra Roberto Bautista Agut e Gael Monfils mentre dall’altra parte del tabellone ci sara’ una semifinale tutta russa fra Daniil Medvedev e Karen Khachanov.

