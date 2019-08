ITALRUGBY SCONFITTA IN IRLANDA PER 29-10 NEL PRIMO TEST MATCH ESTIVO

DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – Nel primo test match estivo in vista degli imminenti Mondiali in Giappone (20 settembre, 2 novembre) l’Italrugby del ct O’Shea e’ stata battuta con il punteggio di 29-10 dall’Irlanda sul prato dell’Aviva Stadium di Dublino. Davanti a quasi 30mila spettatori, e in un pomeriggio autunnale caratterizzato dalla pioggia, il primo tempo si e’ concluso sul 19-10 per i padroni di casa. Due le mete realizzate dagli azzurri, tutte nel parziale iniziale, grazie a Mbanda’ e Canna. Per i britannici, invece, a segno Carbery, Kearney, Conway, Murphy e Marmion. Nella ripresa, tricolori a secco e ‘Verdi’ padroni assoluti del campo. Sabato 17 agosto, a San Benedetto del Tronto, il Cattolica Test Match Italia-Russia (ore 18.25, diretta Rai2).

