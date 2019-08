JOAO FELIX SHOW, JUVENTUS SCONFITTA 2-1 DALL’ATLETICO MADRID

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – La Juventus di Maurizio Sarri ko contro l’Atletico Madrid nell’International Champions Cup alla Friends Arena di Stoccolma. L’amichevole, terminata 2-1, e’ anche il confronto tra i due grandi acquisti dell’estate: Joao Felix per i colchoneros e De Ligt per i bianconeri. Ma il primo tempo e’ dominato dall’ex attaccante del Benfica autore di…un gol e mezzo nei primi 45 minuti. Al 24° Trippier dalla trequarti scodella una palla in area, Joao Felix calcia e trova una leggera deviazione di Lemar che batte Szczesny. La Juve soffre le ripartenze veloci degli spagnoli ma al 29′ trova il pareggio: Pjanic recupera palla in area e serve Khedira autore di un diagonale vincente che vale l’1-1. La Juve fatica sui lanci lunghi e sui cross avversari e al 33′ torna in svantaggio: Lemar lancia in profondita’ per Joao Felix che in spaccata anticipa De Ligt e batte Szczesny. E per un numero 7 che incanta, c’e’ un 7 sotto tono: Cristiano Ronaldo, mai veramente in partita, ci prova per la prima volta alla mezz’ora con un destro da buona posizione ribattuto dalla difesa. Di altro livello la prestazione di Douglas Costa, migliore in campo della Juve e vicino al gol al 47′ con un tiro deviato sul palo. Al 58′ la stessa sorte tocca a Rabiot autore di una conclusione da fuori area che si stampa sul legno. Entra Dybala che crea due buone occasioni, ma il risultato non cambia.

10-Ago-19 20:09

Fonte: Italpress