SALVINI “CHI PERDE TEMPO VUOLE SOLO SALVARE LA POLTRONA”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Chi perde tempo in una situazione delicata come questa lo fa unicamente per salvare la poltrona, non ci sono scuse di manovre, responsabilita’, Iva. Chi perde tempo danneggia l’Italia e salva la sua poltrona”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che poco prima di mezzogiorno, in costume da bagno, ha fatto il suo ingresso allo stabilimento balneare Caparena a Taormina.

“Renzi, Boschi, Grillo, Fico ma dai, siamo seri… Ogni giorno che passa e’ un danno per l’Italia”, ha aggiunto il leader della Lega, che ha proseguito: “Prima si fissa la data delle nuove elezioni, prima il popolo decide, prima nascono un nuovo Parlamento e un nuovo Governo, prima si fa una manovra economica, prima l’Italia riparte”. Per Salvini “chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos. Ditemi voi un Governo Renzi, Grillo, Boschi, Fico che cosa puo’ fare per l’Italia e per gli italiani. Siamo seri, prima si vota meglio e'”.

(ITALPRESS).

col3/sat/red

11-Ago-19 12:36

Fonte: Italpress