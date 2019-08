Musumeci illustra Piano Parcheggi per Palermo e Catania

Fondi per 70 milioni di euro per le due città

CATANIA – Partiranno tra gennaio e febbraio del prossimo anno i lavori per realizzare nuovi e moderni parcheggi in 13 città siciliane con oltre 30 mila abitanti.

103 i milioni di euro messi a disposizione dalla Regione che ha approvato i progetti presentati dalle amministrazione comunali. I fondi maggiori sono stati riservati alle città metropolitane. 50 milioni, secondo quanto riferito oggi presso il palazzo della regione di Catania dal governatore Musumeci e dall’assessore alle infrastrutture Falcone sono stati destinati a Palermo per realizzare i parcheggi Don Bosco, viale Francia, De Gasperi e Boiardo. 23 milioni a Catania per i parcheggi scambiatori di via Narciso, piazzale Sanzio e via Aci Castello. 1400 in totale i posti auto che saranno disponibili. Si punta ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico.