Visita Salvini in Municipio

Contestazioni in piazza Duomo

CATANIA – Non è stata esente da contestazioni la visita del Ministro dell’Interno Matteo Salvini ieri a Catania dove è stato ricevuto dal sindaco Salvo Pogliese all’interno di Palazzo degli Elefanti.

Gli oltre 40° all’ombra non hanno scoraggiato, in piazza Duomo, gremita fin dalla tarda mattinata, un folto gruppo che disapprova l’operato del leader della Lega nei confronti del quale anche nei giorni precedenti erano scattate proteste per la natura non solo istituzionale della sua presenza in Municipio. Fischi ed anche contatti con i suoi sostenitori ci sono stati dal momento dell’arrivo e fino alla partenza con l’auto del ministro, reduce dal suo discorso di fronte a giornalisti ed esponenti politici cittadini, che è dovuta sfrecciare via per evitare ulteriori disordini. A limitare i danni ci ha pensato il folto cordone di forze dell’ordine che non ha potuto evitare schiaffi e spintoni tra opposte fazioni. In piazza tra cori, urla e striscioni, c’era Catania Bene Comune ma anche altre sigle di sinistra, una rappresentanza del Movimento 5 stelle, attivisti ed esponenti della società civile.