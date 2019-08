RIVOLUZIONE RED BULL, ALBON AL POSTO DI GASLY PER GLI ULTIMI 9 GP

ROMA (ITALPRESS) – Novita’ importante in casa Red Bull. La scuderia austriaca ha annunciato un cambio della guardia al fianco di Max Verstappen, incontrastato leader, vincitore di due degli ultimi quattro gran premi di Formula 1 e terzo nella classifica piloti del Mondiale 2019. Per le ultime 9 gare del campionato il compagno di squadra dell’olandese sara’ Alexander Albon e non piu’ Pierre Gasly. La decisione e’ stata comunicata dalla Aston Martin Red Bull Racing ed e’ operativa a partire dal prossimo appuntamento del Mondiale, il Gran premio del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, che a fine agosto aprira’ la seconda e ultima parte di stagione dopo la pausa estiva. “Alexander Albon viene promosso e guidera’ al fianco di Max Verstappen, mentre Pierre Gasly tornera’ alla Toro Rosso – ha spiegato la scuderia austriaca, evidentemente non soddisfatta dai risultati del francese, sesto nella classifica mondiale ma sempre molto lontano da Verstappen – La Red Bull e’ nella posizione unica di avere sotto contratto quattro talentuosi piloti che possono essere ruotati: il team utilizzera’ le prossime nove gare per valutare le prestazioni di Albon al fine di prendere una decisione su chi guidera’ al fianco di Verstappen nel 2020”.

12-Ago-19 13:56

