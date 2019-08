DONNA AGGREDITA A MILANO E FERITA CON COCCI DI BOTTIGLIA

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Una donna di 65 anni e’ stata ferita questa mattina da un uomo originario del Bangladesh, al culmine di un tentativo di rapina. L’episodio si e’ verificato in largo La Foppa, nel centro del capoluogo lombardo.

Secondo una prima ricostruzione, il bengalese, dopo avere rotto una bottiglia, si sarebbe scagliato contro la donna nel tentativo di rapinarla. A quel punto le urla della vittima hanno richiamato i passanti che hanno bloccato lo straniero. Il bengalese, prelevato dalla Polizia, e’ stato portato in Questura. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

