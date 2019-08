PERISIC LASCIA L’INTER, UFFICIALE IL PASSAGGIO AL BAYERN “SONO FELICE”

MILANO (ITALPRESS) – Ivan Perisic e’ un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo le visite mediche effettuate ieri, il club tedesco ha ufficializzato l’operazione sul proprio sito. Il croato si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto per il Bayern. “Sono molto felice di essere tornato in Germania” ha dichiarato Perisic che in passato ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. “Il Bayern e’ una delle squadre piu’ grandi d’Europa: vogliamo andare all’attacco, non solo in Bundesliga e in Coppa di Germania, ma anche in Champions League” le parole dell’ormai ex interista. “Ivan ci aiutera’ fin dall’inizio con la sua grande esperienza a livello internazionale – ha osservato il direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic – Sono sicuro che si ambientera’ rapidamente perche’ conosce bene sia la Bundesliga che il nostro allenatore Niko Kovac”.

L’ufficialita’ dell’operazione arriva anche da parte dell’Inter che “comunica la cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco. Il calciatore croato si trasferisce a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva”.

13-Ago-19 11:32

