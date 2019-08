FORZA ITALIA ALLA LEGA “SÌ ALLA COALIZIONE, MA MANTENIAMO IL SIMBOLO”

ROMA (ITALPRESS) – “Il coordinamento di presidenza di Forza Italia, in relazione all’ipotesi di un listone di centrodestra apparsa su alcuni quotidiani, si dichiara radicalmente contrario a questa ipotesi. Forza Italia, pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centrodestra, non e’ disposta a rinunciare alla propria storia, al proprio simbolo e alle proprie liste in vista delle prossime elezioni politiche”. Lo chiarisce in una nota il partito guidato da Silvio Berlusconi.

(ITALPRESS).

ads/sat/com

13-Ago-19 15:20

Fonte: Italpress