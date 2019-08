IN ITALIA IL DIESEL PIÙ CARO D’EUROPA

ROMA (ITALPRESS) – Il diesel acquistato in Italia e’ in assoluto il piu’ caro in Europa mentre il prezzo della nostra benzina e’ il quarto piu’ alto di quelli acquistabili nei Paesi dell’UE. A renderlo noto e’ una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro, realizzata su dati MEF e Commissione Europea.

Con 1,599 euro al litro, il costo della nostra benzina e’ dell’11,1% piu’ alto di quello della media europea: il pieno in Italia costa il 4,5% in piu’ rispetto alla Francia, l’11,4% in piu’ rispetto alla Germania e addirittura il 26,3% in piu’ rispetto all’Austria. Peggio di noi in Europa fanno soltanto Paesi Bassi, Grecia e Danimarca con un costo al litro rispettivamente di 1,681, 1,629 e 1,620 euro.

Il prezzo pagato dai consumatori finali risente fortemente della componente relativa a tasse e accise. Nel nostro Paese il prelievo statale rappresenta il 63,5% del prezzo finale contro il 60,2% della media europea, il 61,8% della Francia, il 61,6% della Germania e il 52,9% della Spagna.

Il diesel acquistato in Italia risulta invece il piu’ caro in assoluto tra i Paesi dell’UE. Il costo al litro e’ infatti pari a 1,487 euro, superando di molto la media europea (pari a 1,329 euro), la Germania (1,242 euro) e la Spagna (1,213 euro). Anche in questo caso l’incidenza delle tasse sul prezzo finale e’ molto alta: il 59,6% del prezzo finale e’ costituito da tasse, contro una media europea pari al 54,9%. Peggio di noi fa solo il Regno Unito, con un valore pari al 60,5%.

(ITALPRESS).

sat/com

13-Ago-19 15:44

Fonte: Italpress