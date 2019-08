IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IN AULA ALLA CAMERA IL 22 AGOSTO

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – Le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono previste per mercoledi’ 21 agosto alle 11.30. Per giovedi’ 22 agosto e’ invece previsto l’esame della proposta per taglio dei parlamentari. E’ quanto ha stabilito all’unanimita’ la conferenza dei capigruppo della Camera.

L’esame della proposta sul taglio dei parlamentari, invece, avra’ l’ultimo passaggio in Commissione Affari costituzionali nella mattinata del 22 agosto e nel pomeriggio dello stesso giorno in Aula.

13-Ago-19

